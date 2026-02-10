بحثاً عن الآثار.. حفرة تبتلع 4 شبان في اللاذقية

أعلن الدفاع المدني السوري انتشال جثامين أربعة شبان من داخل حفرة عميقة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سورية.

عملية إنقاذ معقدة

وأوضح الدفاع المدني في بيان صادر عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة خلال عملية الانتشال، نتيجة العمق الكبير للحفرة وتشعّب امتداداتها الأفقية والعمودية.

نقل الجثامين

وأشار البيان إلى أنه جرى نقل الجثامين فور انتشالها إلى الطبابة الشرعية في جبلة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

تفاصيل مأساوية

وبحسب إفادات أهالي المنطقة، فإن الشبان كانوا يبحثون عن آثار داخل الموقع، وحاولوا شفط المياه من بئر تقع في قاع الحفرة باستخدام محرك شفاطة مياه.

اختناق قاتل

وأفاد الدفاع المدني بأن انبعاثات عادم المحرك داخل الحفرة المغلقة أدت إلى فقدان الشبان وعيهم، قبل أن يلقوا حتفهم اختناقًا في ظروف مأساوية.