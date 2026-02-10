وجّهت أخصائية أمراض الرئة والعناية المركزة الدكتورة نينا تشاندراسيكاران تحذيراً مهماً للمسافرين بشأن خطورة وضع ساق فوق الأخرى أثناء الجلوس في الطائرة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الجوية، خصوصاً الطويلة منها.

وأوضحت تشاندراسيكاران أن الطائرات تخلق بيئة فيزيولوجية مختلفة نتيجة انخفاض الضغط الجوي داخل المقصورة، وهو ما يحفّز حالة التهابية في الجسم قد تزيد من احتمالات حدوث تجلّط، خصوصاً في الأوردة العميقة للساقين. وأضافت أن وضع ساق فوق الأخرى يضغط الأوردة على بعضها ويعيق تدفق الدم، ما يجعل الركود الوريدي أكثر احتمالاًأثناء الرحلة.

وللحد من هذه المخاطر، نصحت باستخدام الجوارب الضاغطة، إلى جانب تحريك الساقين والمشي داخل المقصورة بشكل دوري، إضافة إلى ممارسة تمارين خفيفة أثناء الجلوس لتحسين تدفق الدم. كما أشارت إلى أن تغيير الوضعية بانتظام يساعد في تقليل فرص الركود الوريدي.

وتطرقت الخبيرة أيضاً إلى نصائح متعلقة بالراحة أثناء السفر، لافتةً إلى أن القيلولة القصيرة قد تمنح الجسم قدراً من الانتعاش دون الدخول في مراحل النوم العميق. ووفقاً لجامعة هارفارد، فإن النوم لفترات طويلة خلال الرحلة قد يؤدي إلى حالة تُعرف بـ«خمول النوم»، وهي فترة من التثاقل وضعف التركيز قد تمتد من 30 إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ.

ويهدف هذا التحذير إلى رفع مستوى الوعي لدى المسافرين حول أهمية الحفاظ على تدفّق الدم في الساقين وتجنّب الوضعيات التي تزيد من مخاطر التجلّطات، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن أو من لديهم تاريخ مرضي سابق.