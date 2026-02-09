أُوقفت رحلة لشركة جيت بلو من فيلادلفيا إلى بوسطن لساعات، بعد أن أعلن الطاقم عدم قدرة الطائرة على الإقلاع بسبب مشكلة في مرحاض الطائرة، وفقًا لشهادات ركاب على متن الرحلة.

وقالت هيلاري كولتر، إحدى الركاب، لصحيفة ذا بوست: «صعدنا إلى الطائرة كالمعتاد، ثم أُخبرنا بوجود عطل ميكانيكي في الحمامات وأنه يتعين علينا النزول». وأضافت أن الركاب ظلوا على متن الطائرة لمدة ساعة قبل إنزالهم، مع وعود متكررة بحل المشكلة خلال 15 إلى 20 دقيقة، لكنها لم تُنفذ.

وفي منتصف النهار، كشف موظفو البوابة أن السبب الفعلي لتأخير الرحلة كان وجود فضلات في المرحاض المعطل، وأن الطاقم لم يكن مستعدًا لإزالتها، ما أثار صدمة واستياء الركاب. وأشارت كولتر إلى أن اثنين من الركاب عرضا تنظيف المرحاض بأنفسهم لضمان إقلاع الرحلة، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وبقيت الرحلة معلقة لساعات، قبل أن تمنح شركة جيت بلو الركاب خيار إلغاء الحجز واسترداد الأموال أو إعادة الحجز على رحلة أخرى. اختارت كولتر إعادة الحجز، رغم استمرار التأخير نتيجة سوء الأحوال الجوية في بوسطن.

وأُعلن رسميًا عن إلغاء الرحلة الأصلية بعد ظهر السبت، ما أدى إلى تعطيل خطط العديد من المسافرين، بما في ذلك من لديهم رحلات ربط أو انتظار عائلاتهم في المطار.