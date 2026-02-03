في واقعة مأساوية، لقى 6 أشخاص من عائلة واحدة بمحافظة قنا جنوب مصر مصرعم وأصيب 8 آخرين في حادث مروري خلال عودتهم من أداء واجب العزاء في محافظة أسوان.

وشهدت مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، حالة من الحزن الشديد والانهيار العاطفي، حيث شيع الآلاف من الأهالي جثامين 6 أشخاص من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم في حادثة سير مأساوية إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، أثناء عودتهم من أداء واجب العزاء في مدينة أسوان.

ووفقاً لتفاصيل الحادث، كان الضحايا الـ6 يستقلون سيارة ميكروباص عائدين إلى منازلهم بمركز نقادة بعد مشاركتهم في عزاء أحد الأقارب أو الأصدقاء بأسوان، إلا أن الحادثة المروعة وقعت لأسباب يجري التحقيق فيها.

وأكدت مصادر محلية من أهالي نقادة أن الضحايا هم:- حمدي خضري- عاطف صديق- حسن كلحي- مريم صديق- سيدتان أخريان جميعهم ينتمون إلى عائلة واحدة.

وأدت الحادثة إلى حالة من الصدمة الجماعية في القرية، حيث تحولت رحلة العزاء إلى مأتم جماعي كبير، وسط انهيار ذوي الضحايا وبكاء شديد أثناء أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثامين إلى مقابر العائلة بنقادة، وشهدت الجنازة حضوراً كثيفاً من أهالي المنطقة الذين عبروا عن حزنهم العميق لهذه الفاجعة التي أصابت عائلة بأكملها.

وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد أسبابه الدقيقة، فيما أنهت الجهات المختصة الإجراءات القانونية وأصدرت تصاريح الدفن بعد ورود تقارير الطب الشرعي.