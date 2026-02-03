أظهرت دراسة منشورة في منصة 24 الصحية استنادًا إلى تحليل بيانات واسعة، أن اختلاف توقيت النوم يؤثر على مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، مما يضع نمط النوم ضمن العوامل الصحية التي يجب أخذها بجدية عند الحديث عن الوقاية من أمراض القلب.

ووفق الدراسة، التي تابعت آلاف المشاركين على مدار سنوات، فإن الأشخاص الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «ساهرون بالتأكيد»، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأحداث قلبية مقارنة بمن ينامون في توقيت أبكر أو ضمن نطاق طبيعي.

وحلل الباحثون في الدراسة، بيانات من البنك الحيوي البريطاني على مدى نحو 14 عامًا، ووجدوا أن المشاركين الذين يميلون إلى النوم المتأخر يميلون أيضًا إلى مستويات أعلى من عوامل الخطر القلبية، مثل ارتفاع ضغط الدم، زيادة الوزن، وارتفاع مستويات السكر في الدم، مقارنة بأفراد يميلون إلى النوم في أوقات مبكرة أو منتظمة. ونبهت الدراسة إلى أن السهر المزمن قد يؤثر في الإيقاع البيولوجي للجسم، ما يخلّ بآليات تنظيم الهرمونات المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتأخرون في النوم يدخلون في فئات بيولوجية تُعرف بأنها «نشاط ليلية» أكثر، مقارنة بالفئات «الصباحية» التي تميل إلى نوم مبكر واستيقاظ في وقت مبكر من اليوم. وقد ربط الباحثون هذه الفئات بأساليب حياة وعادات قد تزيد من مخاطر القلب، مثل التعرّض للضوء الصناعي لوقت أطول، ونمط غذائي غير منتظم، وقلة النشاط البدني في ساعات النهار.

وأوضح الخبراء، أن الإيقاع اليومي للإنسان (الساعة البيولوجية) مرتبط بوظائف جسمية متعددة تؤثر في صحة القلب، وأن اختلال هذا الإيقاع قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الضغط، التمثيل الغذائي، والتوازن الهرموني. ويرون، أن هذه النتائج تفتح الباب أمام توجيهات وقائية جديدة تشمل ليس فقط كمية النوم، بل توقيته أيضًا، كعامل مؤثر في صحة القلب على المدى الطويل.

وتؤكد الدراسة، أن اعتماد جدول نوم منتظم يمكن أن يساهم في تحسين عوامل الخطر القلبية، ويقترح الباحثون إدراج توقيت النوم ضمن التوصيات الصحية للوقاية من أمراض القلب، إلى جانب مراقبة الضغط، النظام الغذائي، والنشاط البدني.