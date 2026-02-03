ابتكر علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا سبيكة جديدة من الحديد والنيكل غير متبلورة، تتميز بقدرتها على الحفاظ على ثبات بنيتها عند درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية، وتحمّلها الظروف البيئية القاسية.

وأفاد تقرير المكتب الإعلامي للجامعة بأن السبيكة الجديدة صُممت للاستخدام في محركات التوربينات الغازية والمنشآت النووية، لما تتمتع به من متانة عالية وقدرة على مقاومة التآكل والحرارة، كما يمكن الاستفادة منها كطلاء مقاوم للتآكل والصدأ في المبادلات الحرارية وخطوط أنابيب النفط والغاز، لتلبية متطلبات العمل في البيئات العدائية والظروف القاسية.

وأضاف التقرير أن العلماء طوروا السبيكة الجديدة باستخدام طريقة مبتكرة لإدخال ذرات «البورون» في بنيتها، ما أسهم في تعزيز متانتها دون التأثير سلبا على مقاومتها للتآكل؛ إذ إن تسخين السبيكة يؤدي إلى توزيع منتظم لجزيئات دقيقة داخل بنيتها، في عملية تُعرف بـ«التعتيق»، وتُعد من أكثر الأساليب فعالية في تحسين الخصائص الميكانيكية للسبائك.

وأشار العلماء إلى أنه عند اكتمال تبلور السبيكة، يتخذ تركيبها ترتيبا يشكل شبكة مكعبة تحتوي على ما يصل إلى 22% من ذرات«البورون»، وهو رقم قياسي لهذه الفئة من المواد.

يذكر أن هذا التطور قد يفتح المجال أمام فهم أوسع لإمكانات تصميم مواد معدنية متقدمة قادرة على العمل في البيئات الصناعية القاسية، كما يعزز آفاق تطوير سبائك جديدة تلبي متطلبات قطاعات الطاقة والصناعة الثقيلة مستقبلا.