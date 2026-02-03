أظهرت دراسة، أجراها علماء من جامعة كورنيل الأمريكية أن التراكم المفرط للبروتينات في جدران الأوعية الدموية الدماغية يزيد خطر الإصابة بالخرف بنحو أربعة أضعاف لدى كبار السن.

وأوضح المكتب الإعلامي للجامعة أن الدراسة التي عُرضت خلال مؤتمر «American Heart Association»، وجدت أن الاعتلال النشواني الدماغي للأوعية الدموية يعد اضطرابا شائعا لدى كبار السن، حيث يبدأ تراكم البروتينات في جدران الشعيرات الدموية والشرايين متوسطة الحجم، ما يجعل الأوعية عرضة للتلف ويزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنزيف الدماغي وأشكال أخرى من الضرر الداخلي في الدماغ، كما يؤثر تراكم البروتين مباشرة على احتمالية الإصابة بالخرف.

وتركزت الدراسة على تحليل سجلات طبية لـ1.9 مليون من كبار السن في الولايات المتحدة، الذين طلبوا المساعدة في المستشفيات بين عامي 2016 و2022، لمقارنة مدى تكرار الخرف لدى المصابين بالاعتلال والمرضى الآخرين.

وأظهرت النتائج أن الخرف تم تشخيصه لدى 42% من كبار السن المصابين باعتلال الأوعية النشواني خلال خمس سنوات، مقابل 10% فقط لدى المرضى الآخرين، وارتفع خطر الإصابة بالخرف بمقدار 4.5 مرة لدى المصابين بالاعتلال والذين عانوا من سكتة دماغية، و2.4 مرة لدى المصابين بالنزيف الدماغي دون الاعتلال.

وأشار العلماء إلى أن الاضطراب في الأوعية الدموية بحد ذاته يساهم في تطور الخرف، مؤكدين أن هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المباشر لتراكم البروتينات بأوعية الدماغ في زيادة خطر الخرف، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم الاضطرابات المعرفية لدى كبار السن، ويعزز إمكانية تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية مستقبلية تستهدف الأوعية الدموية الدماغية.