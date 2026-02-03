أسدلت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام، بعدما قضت، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، وعلاء الدين بسيوني عبد النبي، وشريف عبد المقصود إبراهيم، بمعاقبة المحامي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، والمعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، بالإعدام شنقًا، وذلك في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها الأول في 27 يوليو الماضي بإعدام المتهم نصر الدين السيد، بعد ثبوت تورطه في قتل ثلاث ضحايا، من بينهم زوجته، في جرائم اتسمت بالقسوة والتخطيط المسبق.

وتسلمت هيئة المحكمة تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، عقب إيداع المتهم لمدة 15 يومًا، والذي انتهى إلى سلامة قواه العقلية، وتحمله المسؤولية الجنائية الكاملة عن أفعاله، وتوافر الإدراك والتمييز لديه وقت ارتكاب الجرائم.

وخلال جلسات المحاكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة قصاصًا لما اقترفه المتهم من جرائم بشعة، بينما أعلن محامي المتهم تنحيه عن الدفاع عنه بعد ثبوت سلامة قواه العقلية، ليتولى المتهم الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى شهادات شهود الإثبات في وقائع ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اقترنت اثنتان منها بجنايتي الخطف بطريق التحايل والإكراه والسرقة، في حين حاول المتهم التشكيك في أقوال الشهود دون أن ينجح في دحض الأدلة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم قتل كلًا من المهندس «م. أ. م»، وزوجته «م. ف. ث» ربة منزل، وموكلته «ت. ع. ر» ربة منزل، وقام بإخفاء جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين باسمه. كما كشفت التحقيقات عن دفن المجني عليه الأول أسفل أرضية شقة بمنطقة العصافرة، بينما دُفنت الجثتان الثانية والثالثة أسفل أرضية شقة أخرى بمنطقة المعمورة، في محاولة لإخفاء جرائمه التي انتهت اليوم بحكم العدالة.