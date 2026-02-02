رُزق ثامر عبيد البنيان بحفيدة من ابنته، اتفق وذووها على تسميتها «هيا»، وسط فرحة عارمة عمّت الأسرة، سائلين الله أن يجعلها من مواليد السعادة، وأن يقرّ بها أعين والديها، ويجعلها قرّة عين لأسرتها، ويديم عليهم نعمة الأفراح.
Thamer Obaid Al-Bunyan was blessed with a granddaughter from his daughter, and her family agreed to name her "Haya," amidst overwhelming joy that filled the family. They asked God to make her one of the blessed births, to bring joy to her parents' eyes, to be a source of delight for her family, and to continue the blessing of happiness upon them.