حذر خبراء تغذية من أن بعض المشروبات اليومية قد تؤثر سلباً على صحة الأمعاء بدرجة تفوق تأثير الأطعمة نفسها، رغم تزايد الإقبال على منتجات تُسوّق بوصفها صديقة للهضم. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»، واستعرض آراء مختصين في التغذية حول أكثر المشروبات إضراراً بميكروبيوم الأمعاء، وهو النظام الحيوي المكوّن من تريليونات البكتيريا الدقيقة التي تلعب دوراً محورياً في الهضم والمناعة وتنظيم الالتهاب.

وأوضحت أخصائية التغذية ريان لامبرت، أن المشروبات تلعب دوراً في تعزيز أو تعطيل توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مشيرة إلى أن الإفراط في بعض السوائل قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، تشمل الانتفاخ، التعب المزمن، وعسر الهضم، وربما تصل إلى أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

البساطة والاعتدال

وأكدت خبيرة التغذية هانية فيدمار أن الالتزام بالبساطة والانتظام في اختيار المشروبات أهم من الانجرار وراء صيحات غذائية عابرة. ونصحت بالاعتماد على خيارات آمنة تدعم ترطيب الجسم وتغذي البكتيريا النافعة، مثل الماء، وشاي الأعشاب، والشاي الأخضر المخفف، والمشروبات المخمرة كالـ«كفير».

مشروبات تؤثر سلباً على صحة الجهاز الهضمي:

العصائر المركزة: غالباً ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر وقليلة الألياف، مما يرفع الحموضة ويهيج المعدة.

حليب الشوفان التجاري: بعض أنواعه تحتوي على زيوت مضافة تسبب اضطراب الهضم، خاصة لدى من يعانون من الأمعاء الحساسة.

القهوة غير المفلترة: تعزز حركة الأمعاء، لكنها تؤدي لزيادة أعراض القولون العصبي والارتجاع المعدي لدى البعض.

المشروبات «الدايت»: المحليات الصناعية التي تُستخدم فيها يمكن أن تخل بتوازن الميكروبيوم، خاصة عند الإفراط في تناولها.

المشروبات المحلاة بالسكر: تسبب تراجع تنوع البكتيريا المفيدة وترتبط بزيادة الالتهابات وأعراض الجهاز الهضمي.

مشروبات الطاقة: تحتوي على الكافيين والمواد المضافة والمحليات الصناعية، وهي من أكثر المشروبات تسبباً للانزعاج الهضمي.

مخفوقات البروتين المصنعة: قد تحتوي على كحوليات سكرية ومكثفات تسبب الغازات والإسهال، كما يُشكل بروتين مصل اللبن تحدياً لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.