قُتل مدني وأصيب شخصان بينهما طفل، اليوم (السبت) إثر حريق مروّع اندلع داخل منزل سكني في حي سيف الدولة بمدينة الرقة السورية. وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الحريق بدأ نتيجة احتراق برميل «مازوت» داخل المنزل، قبل أن تتفاقم الكارثة بانفجار قنبلة يدوية كانت موجودة في المكان، ما أدى إلى سقوط ضحية ووقوع إصابات متفاوتة الخطورة.

وأكدت التقارير أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وعملت على إخماد الحريق وتأمين المكان، وسط انتشار أمني وتحذيرات للسكان من الاقتراب من موقع الحادثة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا صادمة من موقع الحريق، أظهرت حجم الدمار داخل المنزل وجهود فرق الدفاع المدني في التعامل مع آثار الانفجار.

ولا تزال الجهات المختصة تحقق في ملابسات وجود القنبلة داخل المنزل، في وقت تتكرر فيه حوادث مماثلة ناجمة عن مخلفات الحرب السورية.