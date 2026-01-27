في خطوة غير مسبوقة في عالم الاقتصاد الرقمي، أبرم نجم «تيك توك» الأشهر عالميًا، خابي لام، صفقة تجارية وُصفت بالتاريخية، قُدّرت قيمتها بنحو 900 مليون دولار، لتصبح من أضخم صفقات تحقيق الدخل التي يوقّعها صانع محتوى على مستوى العالم. الصفقة جاءت بعد استحواذ شركة Rich Sparkle Holdings على الحقوق التجارية للعلامة الخاصة بخابي لام، ما يتيح للشركة استخدام صورته وهويته البصرية دون تدخله المباشر، عبر نموذج رقمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيكون هذا النموذج قادرًا على إنتاج المحتوى، وبث الإعلانات، وتقديم بثوث مباشرة متعددة اللغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يتناسب مع مختلف المناطق الزمنية حول العالم. ولضمان محاكاة دقيقة لشخصية خابي، سيعتمد النظام على وجهه وصوته وأنماط سلوكه وردود أفعاله المعروفة.

ووفق تقديرات عدد من المحللين، قد تصل العائدات السنوية الناتجة عن البث المباشر وخطوط الإنتاج المرتبطة بالعلامة إلى نحو 4 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة بيع حصة جزئية من شركة خابي Step Distinctive Limited إلى شركة Rich Sparkle Holdings المدرجة في الولايات المتحدة، مع منح الأخيرة — عبر شركائها التشغيليين — حقوقًا حصرية لإدارة الأنشطة التجارية العالمية لخابي لمدة أولية تمتد إلى 36 شهرًا، بحسب ما أورده موقع «بيزنيس إنسايدر».

وبموجب الاتفاق، سيصبح خابي لام مساهمًا مسيطرًا في شركة Rich Sparkle Holdings، ما يضعه في موقع يتجاوز دور الشريك الإبداعي إلى شريك في الملكية والبنية التحتية التجارية المبنية حول علامته الشخصية.

ومن المقرر أن تتركز المرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية التجارية على أسواق الولايات المتحدة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما ستتعاون شركة Rich Sparkle مع شركة Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co., Ltd. الصينية، المتخصصة في التجارة الإلكترونية القائمة على المحتوى، والتي تمتلك خبرة واسعة في إدارة مشروعات ضخمة يقودها صانعو محتوى رقميون.

ويُذكر أن خابي لام حقق شهرته العالمية من خلال مقاطع فيديو صامتة وبسيطة، تسخر بأسلوب ذكي من «حيل الحياة» المعقدة والمبالغ فيها. هذا الأسلوب الخالي من الكلمات مكّنه من تجاوز الحواجز اللغوية وبناء قاعدة جماهيرية متنوعة ثقافيًا خلال فترة زمنية قياسية.

ويبلغ عدد متابعي خابي حاليًا نحو 360 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعله أحد أكثر الشخصيات الرقمية تأثيرًا في العالم، ونموذجًا نادرًا للانتشار العالمي الحقيقي في عصر صُنّاع المحتوى.