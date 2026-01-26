أُصيب 30 شخصاً على الأقل بجروح، بينهم ثمانية في حالة خطيرة، جراء صاعقة ضربت منطقة في العاصمة البرازيلية برازيليا، بحسب ما أفادت به خدمات الإطفاء.
وأوضحت السلطات، أن الحادث وقع خلال تساقط أمطار غزيرة، حيث قدمت فرق الطوارئ إسعافات أولية لـ72 شخصاً في الموقع، فيما جرى نقل 30 مصاباً إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج.
At least 30 people were injured, including eight in serious condition, due to a lightning strike in an area of the Brazilian capital, Brasília, according to fire services.
Authorities explained that the incident occurred during heavy rainfall, with emergency teams providing first aid to 72 people on site, while 30 injured individuals were transported to nearby hospitals for treatment.