أُصيب 30 شخصاً على الأقل بجروح، بينهم ثمانية في حالة خطيرة، جراء صاعقة ضربت منطقة في العاصمة البرازيلية برازيليا، بحسب ما أفادت به خدمات الإطفاء.

وأوضحت السلطات، أن الحادث وقع خلال تساقط أمطار غزيرة، حيث قدمت فرق الطوارئ إسعافات أولية لـ72 شخصاً في الموقع، فيما جرى نقل 30 مصاباً إلى مستشفيين قريبين لتلقي العلاج.