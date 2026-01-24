برحيل حسن كراني تستعيد الذاكرة السعودية «النشرة الجوية» لا بوصفها فقرة بث، بل كمنتج إعلامي شكّل وعياً عاماً بالمكان والمناخ. تلك التجربة ارتبطت بثنائي مهني استثنائي، عبداللطيف العيوني وحسن كراني، اللذين صنعا معاً نموذجاً مبكراً للإعلام التخصصي عبر شاشة القناة الأولى لعقود.

العيوني مثّل الأساس العلمي للتجربة، بوصفه مدير إدارة التحاليل والتوقعات بالأرصاد، أسّس منهجاً رصيناً يربط المعرفة المناخية بالبث التلفزيوني، ويضع معايير صارمة للدقة والانضباط المعلوماتي. لم يكن يقدم الطقس كمشهد بصري، بل كمعرفة عامة يجب أن تُحترم، هذا البناء المهني صنع الثقة التي قامت عليها النشرة سنوات طويلة.

في المقابل، جاء حسن كراني ليحوّل هذا الأساس العلمي إلى خطاب جماهيري واسع الانتشار، كاريزمته الهادئة، لغته المباشرة، وإيقاعه الثابت جعلت النشرة جزءاً من الروتين اليومي للأسرة السعودية. عبارته الشهيرة «وشكراً لإصغائكم مع أحلى الأماني»، تحولت إلى توقيع ثقافي يومي، ورمز لمرحلة تلفزيونية كاملة.

القيمة الأعمق للتجربة لم تكن في الأشخاص فقط، بل في الوظيفة الثقافية للنشرة. كانت أشبه بـ«أطلس سعودي يومي». أسماء مثل العبيلة وشوالة في أطراف الربع الخالي والمنطقة الشرقية، وثادق والمحمل في وسط المملكة، خرجت من كونها نقاطاً جغرافية هامشية إلى مفردات مألوفة في الذاكرة الشعبية. أصبح ساكن تبوك يعرف العبيلة، ومشاهد جدة يتابع شوالة، ويتعامل معها كجزء من الخريطة الوطنية اليومية.

هذا الحضور المتكرر صنع وعياً مكانياً غير مباشر. نشرة الطقس لم تعرّف الناس بالطقس فقط، بل علّمتهم الجغرافيا، وربطت المواطن بخارطة وطنه بصرياً وذهنياً، دون خطاب تعليمي مباشر أو شعارات.

تقاطع العيوني وكراني شكّل ما يمكن وصفه بالحقبة الذهبية للنشرة الجوية السعودية. تكامل بين العمق العلمي والحضور الإعلامي، بين المؤسسة والواجهة، بين المعرفة والخطاب الجماهيري. نموذج أثبت أن الإعلام التخصصي قادر على أن يكون جماهيرياً دون أن يفقد جديته.

اليوم، ومع التحول الرقمي، يُعاد تقييم هذه التجربة بوصفها مرحلة تأسيسية في إعلام الخدمة العامة السعودي. ورحيل حسن كراني لا يُغلق سيرة فرد، بل يعيد فتح ملف مدرسة إعلامية صنعت ذاكرة وطنية، وتركت أثراً يتجاوز الشاشة إلى الوعي الوطني.