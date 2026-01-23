لم يعد تشقق الشفاه المستمر مجرد مشكلة جمالية أو عرض مرتبط بالطقس البارد، إذ تشير تقارير طبية حديثة إلى أنه قد يكون مؤشرًا على اضطرابات صحية أعمق، من بينها العدوى الفطرية ونقص بعض العناصر الغذائية واضطرابات المناعة. ووفق ما أورده موقع «24» نقلًا عن مختصين في الأمراض الجلدية، فإن استمرار التشققات رغم استخدام المرطبات يستوجب تقييمًا طبيًا لتحديد السبب الحقيقي.

وأوضح أطباء الجلدية، أن ما يُعرف طبيًا بـ«التهاب زاوية الفم»، قد ينتج عن تكاثر فطريات «كانديدا» في بيئة رطبة حول الشفاه، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة أو السكري أو يستخدمون أطقم الأسنان. كما أشارت تقارير طبية منشورة في دوريات جلدية متخصصة إلى أن نقص الحديد وفيتامين B12 والزنك يرتبط بشكل مباشر بظهور تشققات مؤلمة لا تستجيب للعلاج الموضعي التقليدي.

وتؤكد الكلية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن التعرض المفرط للشمس، ولعق الشفاه المتكرر، واستخدام مستحضرات تجميل مهيّجة، عوامل تزيد من تفاقم الحالة، لكنها لا تفسر استمرارها لفترات طويلة. ولهذا ينصح الأطباء بإجراء فحوصات دم في حال استمرار التشققات أكثر من أسبوعين، أو ظهور أعراض مصاحبة مثل الاحمرار الشديد أو النزف أو الإحساس بالحرقان.