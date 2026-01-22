حاولوا التوفير فدفعوا آلاف الدولارات.. شقة تتحول إلى قلعة جليدية بسبب إيقاف التدفئة

في واقعة غريبة، شهدت مدينة تروا-ريفيير في مقاطعة كيبيك الكندية حادثة لافتة، بعدما اكتشف مالك مبنى سكني أن إحدى شققه تحولت بالكامل إلى ما يشبه «قلعة من الجليد»، عقب انفجار أنابيب المياه بسبب موجة برد قاسية.

وكان مالك العقار، جاك نولت، قد دخل الشقة مطلع الشهر الجاري ليتفاجأ بمشهد غير متوقع: الجدران والأسقف، الأثاث، الأجهزة الكهربائية، وحتى الأرضيات، جميعها مغطاة بطبقات سميكة من الجليد، فيما غمرت المياه المتجمدة المكان بارتفاع وصل إلى نحو 30 سنتيمتراً.



محاولة توفير انتهت بكارثة

وأوضح نولت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى قرار المستأجرين إيقاف التدفئة بالكامل قبل مغادرتهم في إجازة، في محاولة لتقليل فاتورة الكهرباء وسط الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، تجمدت المياه داخل الأنابيب وانفجرت، لتتدفق المياه داخل الشقة وتتجمد، مسببة أضراراً تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.

وقال نولت: «كل شيء أصبح مكلفاً، وتكاليف المعيشة ترتفع باستمرار. الناس يحاولون التوفير، ويظنون أن التدفئة غير مهمة طالما أنهم خارج المنزل، لكن هذا ليس أسلوباً ذكياً لتوفير المال».



أضرار خفية وخطر العفن

وأضاف مالك العقار أن المياه تسربت إلى داخل الجدران والأسقف، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى نمو العفن، ما يستدعي أعمال ترميم واسعة.

وأوضح: «هناك مياه في الجدران وفي الأسقف وفي كل مكان، سنضطر إلى إزالة الأجزاء المتضررة، وتجفيف المكان بالكامل، ثم إعادة البناء وفق ما يغطيه التأمين».

إخلاء المستأجرين وتحذير عام

وأشار نولت إلى أن المستأجرين تم إخلاؤهم رسمياً من الشقة في 5 يناير، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان سيتخذ إجراءات قانونية لتحميلهم جزءاً من تكاليف الإصلاح.

وتحمل هذه الحادثة رسالة تحذير واضحة لسكان المناطق ذات الشتاء القاسي، من بينها أن خفض درجة التدفئة قد يكون مقبولاً، لكن إيقافها تماماً قد يؤدي إلى خسائر تفوق بكثير أي مبلغ يتم توفيره.