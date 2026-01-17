حذّرت دراسة علمية جديدة من أن الإفراط في لعب ألعاب الفيديو يمكن أن يهدد صحة الشباب، خصوصاً عندما تتجاوز ساعات اللعب الحد الحرج البالغ 10 ساعات أسبوعياً.

الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrition، ركزت على العلاقة بين مدة اللعب وجودة النظام الغذائي والنوم ومؤشر كتلة الجسم لدى طلاب الجامعات.

اللعب المعتدل آمن نسبياً

شارك في الدراسة 317 طالباً من خمس جامعات أسترالية، بمتوسط عمر 20 عاماً. ووزع الباحثون الطلاب بحسب ساعات اللعب الأسبوعية، فوجدوا أن من يقضون وقتاً منخفضاً بين صفر وخمس ساعات أسبوعياً، أو متوسطاً بين 6-10 ساعات أسبوعياً، لا يظهرون أي تدهور ملحوظ في النظام الغذائي أو النوم أو الوزن مقارنة ببعضهم البعض.

خطورة الإفراط تتضح بعد 10 ساعات

أما الطلاب الذين تجاوزت ساعات لعبهم 10 ساعات أسبوعياً، فكانوا أكثر عرضة لتدهور جودة الطعام وزيادة تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، إلى جانب اضطرابات واضحة في النوم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والوزن الزائد.

البروفيسور ماريو سيرفيو، قائد فريق البحث من جامعة كيرتن في بيرث، أكد أن «ما لفت الانتباه أن الطلاب الذين يلعبون حتى 10 ساعات أسبوعياً كانوا متشابهين جداً من حيث النظام الغذائي والنوم والوزن. الاختلاف الحقيقي بدأ يظهر فقط عندما تجاوزت الساعات حاجز الـ10 أسبوعياً».

وأضاف سيرفيو أن كل ساعة إضافية فوق هذا الحد ترتبط بانخفاض جودة الطعام بشكل مستقل، حتى بعد احتساب عوامل أخرى مثل مستوى التوتر والنشاط البدني.

اللعب المفرط يزيح العادات الصحية

وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في اللعب قد يؤثر على العادات الصحية اليومية، مثل الأكل المتوازن والنوم الجيد والنشاط البدني، ما يفتح الباب لمشكلات صحية محتملة على المدى الطويل.

وأكد سيرفيو أن الدراسة لا تثبت أن ألعاب الفيديو هي السبب المباشر لهذه المشكلات، لكنها تكشف عن نمط واضح يشير إلى أن اللعب المفرط قد يزيد من عوامل الخطر الصحية لدى الشباب.

النتيجة الأساسية

اللعب حتى 10 ساعات أسبوعياً غالباً غير ضار، بينما تجاوز هذا الحد مرتبط بتدهور الصحة والنوم والنظام الغذائي، والإفراط في اللعب قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشكلات صحية طويلة الأمد.

الدراسة تعتبر تذكيراً للشباب وذويهم بضرورة موازنة المتعة بالمسؤولية الصحية، والالتزام بحدود معقولة لساعات اللعب اليومية، حفاظاً على جودة الحياة والصحة العامة.