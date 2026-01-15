أصبحت الفنون البصرية في الرياض جزءاً من المشهد الحضري اليومي، وأداة ثقافية تعكس التحوّل العميق الذي تشهده المدن السعودية؛ وفي مقدمتها الرياض، التي باتت تستضيف سنوياً أحد أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في فن النحت؛ وهو «ملتقى طويق للنحت»، إذ لم تعد هذه الفنون المتخصصة نشاطاً نخبوياً معزولاً عن المجتمع أو المكان.

يمثل «ملتقى طويق للنحت»، الذي يُنظم ضمن برنامج «الرياض آرت» التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، حدثاً ثقافياً سنوياً ذا طابع عالمي، يجمع فنانين من مختلف دول العالم في فضاء مفتوح، ويقدّم تجربة فنية قائمة على التفاعل المباشر بين الفنان والمكان والجمهور. وتأتي نسخة 2026 امتداداً لمسار متراكم بدأ منذ 2019، وأسهم في ترسيخ الملتقى منصة دولية للحوار الفني وتبادل التجارب في مجال النحت المعاصر.

وتُقام النسخة السابعة من الملتقى بمشاركة 25 فناناً من 18 دولة؛ من بينهم فنانون سعوديون، وتُنفذ الأعمال النحتية في الموقع على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، في تجربة نحت حي تتيح للزوار متابعة تشكُّل العمل الفني منذ مراحله الأولى وحتى اكتماله. ويعكس هذا النموذج أحد أهم أبعاد الملتقى، المتمثل في كسر الحواجز التقليدية بين الفن والجمهور، وتحويل الممارسة الفنية إلى فعل ثقافي مفتوح.

ويحمل شعار النسخة الحالية «ملامح ما سيكون» بعداً مفاهيمياً يتقاطع مع التحولات العمرانية والبيئية التي تشهدها المدن الحديثة، إذ تُستخدم مواد محلية مثل الجرانيت السعودي، إلى جانب المعادن المعاد تدويرها، في تأكيد على العلاقة بين الفن والاستدامة والهوية المكانية. كما يتوزع المشاركون على مسارين فنيين يعكسان تنوع الرؤى والأساليب في فن النحت المعاصر.

وتتجاوز أهمية «ملتقى طويق للنحت» حدود كونه فعالية فنية مؤقتة، إذ تنضم جميع الأعمال المنتَجة خلاله إلى مجموعة «الرياض آرت» الدائمة، ليتم تركيبها لاحقاً في مواقع عامة داخل المدينة، بما يُسهم في تشكيل ذاكرة بصرية حضرية، ويُعزز حضور الفن جزءاً من الحياة اليومية.

وبهذا المعنى، لا يُقرأ «ملتقى طويق للنحت» بوصفه حدثاً فنياً فحسب، بل كأحد المؤشرات الثقافية على التحول الذي تعيشه السعودية، إذ باتت الرياض منصة عالمية للفنون العامة، ومساحة مفتوحة لإنتاج المعنى، والحوار، والجمال.