ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب شرق جزيرة «إيستر» في تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 382.5 كيلومتر شمال غرب «هانجا روا» بجزيرة إيستر.

ولم ترد تقارير عن وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أضرار مادية.