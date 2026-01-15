ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب شرق جزيرة «إيستر» في تشيلي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 382.5 كيلومتر شمال غرب «هانجا روا» بجزيرة إيستر.
ولم ترد تقارير عن وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أضرار مادية.
A 5.1 magnitude earthquake struck today, southeast of Easter Island in Chile.
The U.S. Geological Survey reported that the earthquake occurred at a depth of 10 kilometers, with its epicenter located 382.5 kilometers northwest of Hanga Roa on Easter Island.
No reports of tsunami waves or material damage have been received.