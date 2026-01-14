أطلق الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام أول قائمة سنوية لأكثر 50 شخصية إعلامية وصحفية تأثيراً في الوطن العربي لعام 2025، في خطوة مثيرة تهدف إلى تكريم الأقلام الأكثر تأثيراً وإرساء تقليد جديد للتميز الإعلامي.
القائمة التي أشرفت على وضعها لجنة نخبوية برئاسة الدكتور محمد أحمد طيارة وعضوية كل من جمال بنون، ومحمد مجدي السيد، والدكتور روبن كبها، اعتمدت معايير صارمة تجمع بين التأثير الرقمي العابر للحدود، والقيادة المؤسسية، والعمق التحليلي للمحتوى، لتكشف مراكز القوة الإعلامية في المنطقة.
وأظهرت النتائج تفوق الإعلام السعودي، الذي استحوذ على 44% من الوزن النسبي للقائمة، تلاه إعلام بلاد الشام ومصر والخليج العربي، ما يعكس نفوذ المدرسة الإعلامية السعودية وارتباطها العميق بجمهور عربي واسع.
وضمّت القائمة مزيجاً من نجوم الإعلام التقليدي والرقمي، حيث برزت أسماء بارزة مثل جميل الذيابي، وخالد المالك، وعثمان العمير، ونايلة تويني، بينما اكتسب نجوم الحوار التلفزيوني مثل عبد الله المديفر، وخديجة بن قنة، ومرسيل غانم، وشريف عامر مكانة قوية، إلى جانب صناع المحتوى الرقمي محمد ممدوح، وعمار تقي، ما يؤكد التحولات الكبرى في المشهد الإعلامي العربي.
وأكد الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام أن هذه المبادرة ليست مجرد قائمة، بل رسالة تقدير سنوية للكوادر الإعلامية العربية لتعزيز المهنية والوعي، وقراءة خارطة الإعلام العربي بدقة، ودعم جهود من يساهمون في صناعة الرأي العام بطريقة راقية وفعالة.
The International Federation of Journalism and Media has launched its first annual list of the 50 most influential media and journalistic figures in the Arab world for the year 2025, in an exciting step aimed at honoring the most impactful voices and establishing a new tradition of media excellence.
The list, overseen by an elite committee chaired by Dr. Mohammed Ahmed Tayara and including members Jamal Benoun, Mohamed Magdy El-Sayed, and Dr. Robin Kabha, relied on strict criteria that combine cross-border digital influence, institutional leadership, and the analytical depth of content, revealing the centers of media power in the region.
The results showed the dominance of Saudi media, which accounted for 44% of the relative weight of the list, followed by the media of the Levant, Egypt, and the Gulf Arab states, reflecting the influence of the Saudi media school and its deep connection to a wide Arab audience.
The list included a mix of stars from traditional and digital media, with prominent names such as Jamil Al-Dhiabi, Khalid Al-Malik, Othman Al-Omair, and Nayla Tueni standing out, while television dialogue stars like Abdullah Al-Mudayfer, Khadija Ben Qena, Marcel Ghanem, and Sherif Amer gained strong recognition, alongside digital content creators Mohamed Mamdouh and Ammar Taqi, highlighting the major transformations in the Arab media landscape.
The International Federation of Journalism and Media emphasized that this initiative is not just a list, but an annual message of appreciation for Arab media professionals to enhance professionalism and awareness, accurately reading the map of Arab media, and supporting the efforts of those who contribute to shaping public opinion in a refined and effective manner.