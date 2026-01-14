أطلق الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام أول قائمة سنوية لأكثر 50 شخصية إعلامية وصحفية تأثيراً في الوطن العربي لعام 2025، في خطوة مثيرة تهدف إلى تكريم الأقلام الأكثر تأثيراً وإرساء تقليد جديد للتميز الإعلامي.

القائمة التي أشرفت على وضعها لجنة نخبوية برئاسة الدكتور محمد أحمد طيارة وعضوية كل من جمال بنون، ومحمد مجدي السيد، والدكتور روبن كبها، اعتمدت معايير صارمة تجمع بين التأثير الرقمي العابر للحدود، والقيادة المؤسسية، والعمق التحليلي للمحتوى، لتكشف مراكز القوة الإعلامية في المنطقة.

وأظهرت النتائج تفوق الإعلام السعودي، الذي استحوذ على 44% من الوزن النسبي للقائمة، تلاه إعلام بلاد الشام ومصر والخليج العربي، ما يعكس نفوذ المدرسة الإعلامية السعودية وارتباطها العميق بجمهور عربي واسع.

وضمّت القائمة مزيجاً من نجوم الإعلام التقليدي والرقمي، حيث برزت أسماء بارزة مثل جميل الذيابي، وخالد المالك، وعثمان العمير، ونايلة تويني، بينما اكتسب نجوم الحوار التلفزيوني مثل عبد الله المديفر، وخديجة بن قنة، ومرسيل غانم، وشريف عامر مكانة قوية، إلى جانب صناع المحتوى الرقمي محمد ممدوح، وعمار تقي، ما يؤكد التحولات الكبرى في المشهد الإعلامي العربي.

وأكد الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام أن هذه المبادرة ليست مجرد قائمة، بل رسالة تقدير سنوية للكوادر الإعلامية العربية لتعزيز المهنية والوعي، وقراءة خارطة الإعلام العربي بدقة، ودعم جهود من يساهمون في صناعة الرأي العام بطريقة راقية وفعالة.