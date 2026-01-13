التعرض المباشر لهواء المكيف لفترات طويلة، يسبب مشكلات صحية خفية تتراكم مع الوقت.

يسبب تيبّس العضلات

ضعف المناعة التنفسية

يسبب جفاف الجلد

يزيد الصداع المزمن

يؤثر على المفاصل