التعرض المباشر لهواء المكيف لفترات طويلة، يسبب مشكلات صحية خفية تتراكم مع الوقت.
يسبب تيبّس العضلات
ضعف المناعة التنفسية
يسبب جفاف الجلد
يزيد الصداع المزمن
يؤثر على المفاصل
Direct exposure to air conditioning for long periods causes hidden health problems that accumulate over time.
It causes muscle stiffness
Weakens respiratory immunity
Causes skin dryness
Increases chronic headaches
Affects the joints