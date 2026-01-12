لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، قادت 3 سيدات الجلسة الافتتاحية الإجرائية لأداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم (الإثنين) انطلاق أعمال مجلس النواب المصري في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026 - 2031)، وذلك عقب أطول ماراثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد.

بدأت الجلسة الافتتاحية بمقر المجلس الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأدارها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة عبلة الهواري، التي تولت رئاسة الجلسة الإجرائية مؤقتاً، ويعاونها أصغر عضوين من الأعضاء وهما النائبة سامية الحديدي والنائبة سجى هندي، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس (المادة 276) والدستور المصري.

جدول أعمال الجلسة الافتتاحية

بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد، كما عرض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

وعُرض قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضواً (نشر بالجريدة الرسمية أمس 11 يناير 2026)، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 596 عضواً.

وأدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

كما تم فتح باب الترشح والتصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين لمدة الفصل التشريعي كاملاً (5 سنوات).

ويُعد تولي النائبة عبلة الهواري رئاسة الجلسة الافتتاحية خطوة بارزة تعكس التقدم في تمثيل المرأة داخل البرلمان المصري، حيث أشاد بها مراقبون وكتاب كدلالة على التطور المؤسسي والنوعي في المشاركة النسائية.

وبهذه الخطوة يدخل المجلس مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي، وسط توقعات بأن يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمالاً لمسيرة الإصلاحات في إطار «الجمهورية الجديدة».