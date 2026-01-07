شهد جبل سيميرو في إقليم جاوا الشرقية بإندونيسيا، صباح اليوم (الأربعاء)، 6 ثورات بركانية متتالية، أطلقت أعمدة من الدخان والرماد راوحت ارتفاعاتها بين 700 و900 متر فوق القمة، وفق السلطات المحلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» أن أول ثوران سُجّل عند الساعة 12:26 بعد منتصف الليل، تبعه عدة ثورات لاحقة، كانت أقواها عند الساعة 6:46 صباحاً، عندما بلغ عمود الرماد 900 متر، ونحو الشمال والشمال الشرقي اتجه عمود الرماد ذو كثافة عالية ولون بين الأبيض والرمادي، بحسب سيجيت ريان ألفيان المسؤول في مرصد جبل سيميرو.

وأوضحت السلطات الإندونيسية أن بداية الثورات البركانية سُجلت زلزالياً بسعة 16 مليمتراً لمدة 120 ثانية، بينما سُجّل ثوران آخر عند الساعة 9:37 صباحاً بسعة 22 مليمتراً لمدة 105 ثوانٍ، دون مشاهد بصرية مباشرة.

ويقع جبل سيميرو على ارتفاع 3676 متراً فوق سطح البحر، ولا يزال في مستوى التأهب الثالث، ما دفع مركز علم البراكين وإدارة المخاطر الجيولوجية إلى إصدار تحذيرات عاجلة للسكان.

وشددت التوصيات على:

منع الأنشطة البشرية في القطاع الجنوبي الشرقي، خصوصاً على امتداد نهر بيسوك كوبوكان ضمن نطاق 13 كيلومتراً من القمة.

حظر الاقتراب لمسافة 500 متر من ضفاف النهر، مع احتمالية امتداد التدفقات البركانية والحممية لمسافة تصل إلى 17 كيلومتراً.

عدم الاقتراب ضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من فوهة البركان، تحسباً لتساقط الصخور المنصهرة.

توخي الحذر من التدفقات البركانية والسيلية في الأودية والأنهار المنحدرة، خصوصاً في مناطق بيسوك كوبوكان وبيسوك بانغ وبيسوك كيمبار وبيسوك سات.

وأكدت الجهات المعنية أنها تواصل مراقبة النشاط البركاني عن كثب، داعية السكان إلى الالتزام التام بالتعليمات حفاظاً على حياتهم.