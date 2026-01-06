إخلاء المحكمة العليا في أريزونا بعد العثور على طرد مفخخ

أُجبرت المحكمة العليا في ولاية أريزونا، على الإخلاء الكامل، بعد اكتشاف طرد مشبوه في غرفة البريد الداخلية للمبنى الواقع قرب وسط مدينة فينيكس، إلى جانب عدة مبانٍ حكومية مجاورة في منطقة كابيتول مول.

بدأت الحادثة نحو الساعة 8:00 صباحاً عندما تلقت إدارة الأمن في المبنى إشعاراً بوجود طرد بدون عنوان مرسل في غرفة البريد، وانتقلت على الفور فرق من إدارة السلامة العامة في أريزونا، بالتعاون مع مكتب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في فينيكس، وشرطة المدينة، لفحص الطرد.

وأكدت التحاليل الأولية أن الطرد يحتوي على عدة قوارير، اثنان منها اختبرا إيجابياً لاحتوائهما على مادة متفجرة منزلية الصنع، حيث تم نقل الطرد لاحقاً بواسطة فني متفجرات مدرب يرتدي بدلة واقية إلى وعاء احتواء متفجرات متنقل، ثم نقله إلى موقع آمن للتعامل معه (غالباً التفجير المتحكم فيه).

وأغلقت السلطات الشوارع المحيطة وأُجلي الموظفون والزوار، وأُعلن عن السماح للموظفين الحكوميين بالعمل عن بعد لبقية اليوم، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو انفجار فعلي، ولم تُكشف بعد هوية المرسل أو الدوافع.

وتأتي الحادثة في سياق تصاعد التهديدات الأمنية ضد المؤسسات القضائية والحكومية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد التوترات السياسية المرتبطة بانتخابات 2024 و2025، وقضايا حساسة مثل قوانين التصويت، الإجهاض، وتمويل الحملات الانتخابية التي تنظر فيها المحكمة العليا الأريزونية بانتظام.

وشهدت منطقة فينيكس في اليوم نفسه تهديدات قنبلة أخرى في ضاحية قريبة، مما يشير إلى موجة محتملة من التهديدات، كما سجلت الولايات المتحدة في 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث التهديدات بالقنابل ضد المطارات والمؤسسات التعليمية والدينية، غالبيتها غير حقيقية، لكن بعضها يحمل مواد خطرة فعلية.