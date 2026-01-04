كشفت دراسة طبية حديثة أن إضافة السكر أو الحليب إلى القهوة قد تقضي على فوائدها الصحية، بما في ذلك قدرتها على خفض خطر الوفاة المبكرة.

وأوضحت مجلة Journal of Nutrition أن الباحثين درسوا بيانات أكثر من 46 ألف بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 20 عاماً، ووجدوا أن شرب كوبين إلى 3 أكواب يومياً من القهوة الصافية مرتبط بانخفاض معدل الوفيات الإجمالي، لاسيما عند تناول القهوة السوداء أو مع إضافات قليلة جداً من السكر أو الدهون المشبعة.

لكن النتائج أظهرت أن أي زيادة في كمية السكر أو الحليب أو القشدة تلغي هذه الفوائد تماماً، مؤكدة أن طريقة تحضير القهوة والإضافات المرافقة لها تلعب دوراً حاسماً في تأثيرها الصحي.

ويشير الباحثون إلى أن القهوة بحد ذاتها قد تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية، لكن الإفراط في الإضافات للمشروب الصحي يتحول إلى عامل يقلل من تأثيراته الوقائية.