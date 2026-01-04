البحث عن جثة مدرب فالنسيا وأطفاله في إندونيسيا يدخل يومه العاشر

انتشل فريق الإنقاذ الإندونيسي، اليوم (الأحد)، جثة ثانية في عمليات البحث المستمرة عن مدرب كرة قدم إسباني واثنين من أطفاله، الذين فقدوا بعد غرق قارب سياحي خلال عطلتهم في عيد الميلاد.

وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» تم العثور على الجثة طافية قرب جزيرة بادار، على بعد نحو 2 كيلومتر من موقع الحادثة، وفقاً لفاثور رحمن، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماوميري.

ولم يتم تحديد هوية الجثة الجديدة رسمياً حتى الآن، لكن السلطات تعتقد أنها تعود لأحد أفراد العائلة التي كانت تقضي عطلتها في منطقة حديقة كومودو الوطنية.

ونقلت الجثة إلى مستشفى في مدينة لابوان باجو، البوابة الرئيسية للحديقة في شرق إندونيسيا، لإجراء التعرف عليها.



مأساة مدرب فالنسيا النسائي

وتحولت عطلة العائلة إلى مأساة للمدرب فرناندو مارتين (44 عاماً)، مدرب فريق فالنسيا النسائي الاحتياطي في إسبانيا، عندما غرق القارب الذي كان يقلّه مع زوجته وأطفالهما الأربعة، إلى جانب أربعة من أفراد الطاقم ومرشد محلي، مساء 26 ديسمبر بسبب عطل في المحرك.



الناجون من حادثة الغرق

ونجت زوجة مارتين وطفل واحد منهما، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الأربعة والمرشد، في الساعات التالية للحادث، أما مارتين وابناه وابنته البالغة 12 عاماً، فظلوا مفقودين.

وتم العثور على الضحية الأولى، الفتاة الإسبانية البالغة 12 عاماً، بعد ثلاثة أيام طافية في مياه شمال جزيرة سيراي، على بعد كيلومتر واحد من موقع الغرق، وتم تأكيد هويتها طبياً وشرعياً بالتنسيق مع الزوجة.

تعزيز البحث

وأكد فاثور رحمن مشاركة عميقة من الحكومة الإسبانية وعائلات الضحايا، حيث قدم السفير الإسباني طلباً رسمياً، يوم الأربعاء الماضي لتعزيز عمليات البحث.

ووفقاً للقانون الإندونيسي، تستمر عمليات البحث عادة سبعة أيام، لكن يمكن تمديدها إذا توافرت إشارات على إمكانية العثور على الضحايا.

وقال رحمن: «نحن مصممون على العثور على جميع الضحايا»، مضيفاً أن الفريق المشترك قرر تمديد العمليات حتى الأحد، مع تفاؤل بتحقيق نتائج.



160 فرداً من الشرطة والبحرية

ودخلت عمليات البحث يومها العاشر، اليوم (الأحد)، مع مشاركة أكثر من 160 فرداً من الشرطة والبحرية، يفتشون في أربعة قطاعات باستخدام قوارب مطاطية وسفن بحرية ومعدات سونار وأجهزة ملاحة تحت الماء، بالإضافة إلى غواصين.

وتُعد حديقة كومودو الوطنية، المصنفة موقع تراث عالمي لليونسكو، مشهورة بمناظرها الوعرة، شواطئها النقية، وتنين كومودو المهدد بالانقراض، وتجذب آلاف السياح الدوليين للغوص والتجول ورحلات الحياة البرية.