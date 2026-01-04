كشفت دراسة حديثة نُشرت في أواخر 2025 أن كوبا واحدا من عصير البرتقال الطازج يومياً قد يحمل فوائد صحية كبيرة تفوق مخاوف ارتفاع السكر في الدم، مؤكدة أنه رغم اتهام عصير البرتقال بإثارة «اندفاع سكري» يؤدي إلى مقاومة الإنسولين وزيادة خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسمنة، إلا أن الأبحاث الجديدة تكشف جوانب إيجابية مذهلة، خصوصا للقلب والدماغ.

لماذا أسيء فهم عصير البرتقال؟

يحتوي عصير البرتقال الطازج على سكريات طبيعية تُمتص بسرعة بسبب فقدان الألياف أثناء العصر، مما يرفع مستوى السكر في الدم أسرع من أكل البرتقال الكامل.

ويوضح عالم التغذية في كلية إمبريال كوليدج لندن فيدريكو أماتي، أن أكل برتقالتين أو 3 (كمية تعادل كوب عصير) يستغرق وقتاً أطول ويشبع أكثر، بينما يُشرب العصير في ثوانٍ، فالألياف في الفاكهة الكاملة تبطئ امتصاص السكر وتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يقلل خطر أمراض القلب والسرطان.

لكن بالنسبة لمعظم الأصحاء، يتعامل الجسم مع هذا الارتفاع عبر إفراز الإنسولين. أما مرضى السكري، فقد يكون العصير غير مناسب، ويضيف أماتي: «العصير يحتوي على سكريات حرة، لكنه أيضاً غني بفيتامين C ومركبات نشطة بيولوجياً، خاصة إذا كان طازجاً».

فوائد للقلب والدماغ

وبحسب شبكة «BBC» أظهرت تحاليل شاملة لتجارب سريرية عشوائية أن شرب 500 مل يومياً يحسن وظيفة الإنسولين، يخفض الكوليسترول الضار (LDL)، ويرفع الكوليسترول النافع (HDL)، مع خفض ضغط الدم الانقباضي.

وكشفت دراسة حديثة أن مركب الهيسبريدين (فلافونويد رئيسي في البرتقال) يفعل جينات تقلل الالتهاب وترخي الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويقلل الضغط.

وفي تجربة أخرى، حافظ رجال شربوا 240 مل عصير برتقال على تركيزهم ويقظتهم لساعات، مقارنة بانخفاض أداء من شربوا مشروبات سكرية، كما أظهرت دراسة على كبار السن تحسناً ملحوظاً في الوظائف الإدراكية بعد شرب كوبين يومياً لأسابيع.

الأسرار العلمية

ويُعزى الفضل إلى الفلافونويدات المضادة للأكسدة والالتهاب، مثل الهيسبريدين، التي تحمي الخلايا وترخي الأوعية عبر زيادة أكسيد النيتريك، كما يؤثر العصير إيجابياً على ميكروبيوم الأمعاء، مما يزيد إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تقلل الالتهاب.

أي نوع أفضل؟

يظل البرتقال الكامل الأفضل لاحتوائه على ألياف أكثر وفلافونويدات محافظ عليها، لكن إذا اخترت العصير، فالطازج المعصور منزلياً أو في المطاعم أفضل من المعبأ (المعقم حرارياً يفقد بعض الفيتامينات)، وينصح أماتي بكوب صغير (100% برتقال بدون سكر مضاف) 3 - 4 مرات أسبوعياً دون قلق.