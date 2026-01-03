في حادثة مروعة هزت جنوب البرازيل، لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم إثر تصادم عنيف بين حافلة وشاحنة على الطريق السريع الاتحادي في ولاية ريو جراندي دو سول، وفق ما أعلنت شرطة الطرق السريعة الاتحادية.

وأصيب 7 أشخاص آخرين تم نقلهم فورًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعد أن أدت قوة الاصطدام إلى انقلاب جزء من حمولة الشاحنة من الرمال داخل الحافلة، مما صعّب عمل فرق الإنقاذ وأنقذتهم بأعجوبة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد سبب الحادثة، فيما وصف شهود العيان المشهد بأنه كارثي ومرعب، حيث تحطمت المركبات وأصيب الركاب بحالة ذعر شديدة، في واحدة من أسوأ الحوادث على الطريق في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.