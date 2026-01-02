استهلت الهند عام 2026 على وقع فاجعة صحية صادمة، بعدما أدى تلوث مياه الشرب في مدينة إندور بولاية ماديا براديش إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين بحالات تسمم حادة، في واحدة من أخطر الكوارث الصحية التي تشهدها المدينة منذ سنوات.

كارثة في «أنظف مدينة»

وجاءت المأساة في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع احتفالات رأس السنة، وفي مدينة حصدت لقب «أنظف مدينة في الهند» لـ8 سنوات متتالية ضمن تصنيف Swachh Survekshan الرسمي. إلا أن هذا التصنيف لم يمنع وقوع كارثة مائية مروعة في حي بهاغيرثبورا، الذي تحول خلال أيام إلى بؤرة وباء صحي.

بداية الأزمة

وبحسب روايات السكان والتقارير الطبية، بدأت الأزمة أواخر ديسمبر 2025، مع ملاحظات بتغير لون مياه الشرب وظهور رائحة كريهة وطعم مر. وسرعان ما تحولت الشكاوى إلى أعراض صحية خطيرة شملت إسهالاً مائياً حاداً، قيئاً متكرراً، حمى وجفافاً شديداً، ما أدى إلى تكدس المستشفيات بالمصابين، بينهم أطفال وكبار سن.

حصيلة ثقيلة وأرقام مقلقة

وأكد النائب كايلاش فيجايفارغيا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 9 حالات داخل المدينة، فيما أوضح كبير المسؤولين الطبيين في إندور مادهاف براساد هاساني أن أكثر من 200 شخص من المنطقة نفسها يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار ظهور حالات جديدة.

تسرب قاتل في شبكة المياه

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السبب المباشر للأزمة هو تسرب في أحد خطوط أنابيب مياه الشرب الرئيسية في منطقة بهاغيرثبورا، ما أدى إلى اختلاط المياه العذبة بمياه صرف صحي ملوثة. وأكدت تحاليل مخبرية وجود بكتيريا برازية خطيرة مثل E. coli وShigella داخل شبكة المياه، وهي بكتيريا معروفة بتسببها في أوبئة الإسهال الحاد.

تحرك حكومي وضغوط قضائية

وأعلنت حكومة ولاية ماديا براديش صرف تعويض مالي قدره 200 ألف روبية هندية (نحو 2400 دولار) لكل أسرة من أسر الضحايا. كما دفعت السلطات بصهاريج مياه نظيفة إلى المناطق المتضررة، وبدأت توزيع أقراص الكلور لتعقيم المياه.

وفي تطور لافت، أمر رئيس وزراء الولاية موهان ياداف بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وتم إيقاف عدد من مسؤولي بلدية إندور عن العمل، بينما طالبت المحكمة العليا في ماديا براديش – فرع إندور – بتقرير مفصل وسريع حول أسباب الكارثة والمسؤولين عنها.

صدمة وثقة مهزوزة

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والقلق بين السكان، الذين تساءلوا عن سلامة البنية التحتية للمياه، خصوصاً في مدينة تُعد نموذجاً وطنياً للنظافة. ومع استمرار التحقيقات، تبقى كارثة إندور تذكيراً قاسياً بأن تلوث مياه الشرب قد يتحول في لحظات إلى قاتل جماعي، إذا ما غابت الرقابة وسلامة الشبكات الحيوية.