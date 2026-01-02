بريطانيا.. وصول أكثر من 41 ألف مهاجر غير شرعي في 2025

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وصول 41,472 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة عبر عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة خلال عام 2025 كاملاً، في ثاني أعلى حصيلة سنوية منذ بدء تسجيل هذه الإحصاءات في عام 2018.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 13% مقارنة بعام 2024 الذي سجل فيه 36,816 وافدًا، وزيادة بنسبة 41% عن عام 2023 الذي بلغ 29,437.



ورغم أن العدد لم يتجاوز الرقم القياسي المسجل في 2022 والذي بلغ 45,774 مهاجرًا، إلا أنه يُعد الأعلى منذ ذلك العام، مما يبرز استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية كواحدة من أبرز القضايا السياسية والأمنية في بريطانيا.



زيادة كبيرة في 2025

وأوضحت السلطات البريطانية أن النصف الأول من العام شهد وصول 19,982 شخصًا، وهو رقم قياسي لهذه الفترة، وأن أكبر يوم وصول سجل في 31 مايو 2025 بـ1,195 مهاجرًا على متن 19 قاربًا، وأكبر قارب في عام 2025 حمل 125 مهاجرًا في 27 سبتمبر.

وأوضحت الداخلية البريطانية أن متوسط الأشخاص لكل قارب ارتفع إلى 62 شخصًا مقارنة بـ53 في 2024 و49 في 2023، مما يعكس ازدياد الكثافة والمخاطر، في حين شهدت عمليات الهجرة غير الشرعية فترة توقف لمدة 28 يومًا بدون عبور من 15 نوفمبر إلى 12 ديسمبر بسبب الرياح القوية، ثم عودة النشاط بقوة في منتصف ديسمبر بـ803 وافدين في 21 ديسمبر – رقم قياسي لشهر ديسمبر.



حصيلة «مخجلة» للحكومة البريطانية

ووصفت وزارة الداخلية الأرقام بأنها «مخجلة»، مؤكدة أن الشعب البريطاني يستحق أفضل من ذلك، وأشارت الحكومة إلى إجراءاتها مثل إعادة نحو 50,000 شخص غير شرعي حتى الآن، واتفاق «واحد مقابل واحد» مع فرنسا لإعادة الوافدين، وإصلاحات جذرية أعلنتها وزيرة الداخلية شبانا محمود لتقليص الحوافز مثل جعل اللجوء مؤقتًا وتمديد فترة الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا.



وبدأت أزمة عبور القوارب الصغيرة بشكل ملحوظ في 2018 والتي بلغت 299 وافدًا فقط، ثم تصاعدت بسرعة لتصل إلى ذروتها في 2022، ومنذ 2018 وحتى نهاية 2025، بلغ إجمالي الوافدين عبر القنال 192,610 أشخاص وفقًا لوزارة الداخلية.

وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة وفيات مرتبطة بالرحلة إلى بريطانيا بأكثر من 36 حالة في 2025 وحدها، بينما يُقدر الإجمالي منذ 2018 بحوالى 152–245 حالة وفاة بما في ذلك حوادث أخرى مرتبطة.