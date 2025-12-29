في مشهد مفاجئ أثار القلق والدهشة بين سكان الحي، شهد حي بتال غازي في منطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول حادث انهيار أرضي مفاجئاً، أدى إلى سقوط سيارة كانت مركونة في قطعة أرض خالية مجاورة لمجرى نهر هاراميديره، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

انهيار مفاجئ واستجابة سريعة

الانهيار وقع في أرض غير مأهولة، حيث انجرفت التربة بشكل مفاجئ، مخلّفة حفرة عميقة ابتلعت السيارة المتوقفة في الموقع. وعلى الفور، تحركت فرق الشرطة والبلدية إلى المكان عقب تلقّي البلاغ، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، مع إغلاق الشارع المحيط بشريط تحذيري حفاظاً على سلامة المواطنين.

إجراءات احترازية وتحقيقات فنية

ووصلت فرق متخصصة تابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي في إسطنبول إلى موقع الحادث الواقع ضمن منطقة الحماية على ضفة النهر، لإجراء معاينات فنية دقيقة. وبناءً على تقييم المخاطر المحتملة في محيط الانهيار، جرى تعزيز الإجراءات الاحترازية ومنع الوصول إلى المنطقة مؤقتاً.

وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات الفنية لا تزال مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة للانهيار، مع ترجيحات باتخاذ تدابير إضافية لتأمين الموقع وضمان سلامة السكان، لا سيما في ظل التقلبات الجوية الأخيرة.

مالك السيارة: لم أغضب!

وفي حديثه للصحافة المحلية، قال مالك السيارة جودت توراهان إن علاقته بهذه السيارة كانت مليئة بالمشكلات منذ البداية، موضحاً أن محركها تعطل أكثر من مرة، وأن الأعطال المتكررة لم تفارقه. وأضاف أن السيارة كانت تتعرض لاصطدامات شبه يومية أثناء توقفها في المكان نفسه.

وأشار توراهان إلى أنه لم يشعر بالغضب عندما علم بسقوط سيارته في الحفرة، بل استقبل الخبر بشيء من الاستسلام والدهشة، قائلاً: «لم أغضب، بل شعرت بارتياح غريب.. لا حيلة لي».

هلع محدود

وأفاد شهود عيان بأن السيارة انزلقت مع التربة المتحركة وسقطت داخل حفرة تشكلت جراء الانهيار، ما تسبب بحالة من الهلع المؤقت بين سكان الحي، قبل أن يتأكد الجميع من عدم وقوع أي إصابات.