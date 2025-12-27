شهدت مدينة أنطاليا التركية حادثة مأساوية، حين أقدمت سيدة أوكرانية تُدعى يوليا زهدان، البالغة من العمر 45 عامًا، على الانتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، بعد مرور يوم واحد فقط على وفاة طفلها البالغ من العمر خمس سنوات بنفس الطريقة.

وبحسب ما أفادت به التحقيقات الأولية، فقد لقي طفل أوكراني يبلغ من العمر خمس سنوات مصرعه إثر حادثة سقوط من شرفة منزل العائلة، وذلك أثناء وجود والدته خارج المنزل لفترة قصيرة. ورغم محاولات إسعافه ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى، إلا أن الطفل فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وأكد الجيران وأفراد من الأسرة أن الأم، وتُدعى يوليا زهدان (45 عامًا)، دخلت في حالة انهيار نفسي حاد فور تلقيها خبر وفاة طفلها، حيث بدت غير قادرة على استيعاب الفاجعة التي ألمّت بها.

وبعد مرور يوم واحد فقط على الحادثة، عُثر على الأم متوفاة في واقعة مماثلة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى على الفور، إلا أن محاولات إنقاذها لم تُكلل بالنجاح.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا موسّعا للوقوف على ملابسات الحادثة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

وقد جرى تشييع جثماني الأم وطفلها ودفنهما في مقبرة واحدة، في مشهد مؤثر خلّف حالة من الحزن العميق بين الجيران والمجتمع المحلي، وسط دعوات لتكثيف الدعم النفسي للأسر التي تتعرض لصدمات مفاجئة.