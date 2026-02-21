في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، من المقرر أن يتحوّل المنزل الذي شهد ميلاد الزعيم النازي أدولف هتلر في مدينة براوناو آم إن النمساوية، إلى مركز للشرطة. وتأمل السلطات أن يمنع هذا الاستخدام الجديد المبنى من أن يتحوّل إلى رمز لعشاق النازية، لكنه يواجه انتقادات بشأن مدى ملاءمته.

يعود المبنى التاريخي للقرن السابع عشر، وشهد ميلاد هتلر في 20 أبريل 1889، ويقع على شارع تجاري قريب من الحدود الألمانية. وبدأت عمليات الترميم عام 2023، وتشمل تجديد الواجهة واستبدال الطلاء الأصفر القديم، ومن المتوقع افتتاح مركز الشرطة في الربع الثاني من 2026.

بعض السكان يرون أن تحويل المبنى إلى مركز للشرطة خطوة تعتبر بمثابة «سيف ذو حدين»، في حين يرى مؤرخون أن أفضل طريقة للاستفادة منه هي تحويله إلى مركز للتوعية بالسلام ومواجهة تاريخ النازية. لكن مالكة المنزل السابقة غيرلينده بومر اعترضت على الاستملاك القانوني وطعنت في عملية الشراء، التي حسمتها المحكمة العليا لصالح الدولة مقابل 810 آلاف يورو.

المنزل كان يستخدم منذ عام 1972 كمركز للمعوقين، لكنه ظل دائمًا نقطة جذب لعشاق النازية والمتأثرين بشخصية هتلر، ما دفع الخبراء إلى رفض أي استخدام تذكاري أو نصب تكريمي.

ومع تصاعد نفوذ حزب اليمين المتطرف في النمسا بعد انتخابات 2024، تبقى مسألة استخدام هذا المنزل حساسة للغاية، خصوصًا مع تذكير التاريخ بأن 65 ألف يهودي نمساوي قُتلوا في معسكرات النازية، وأُجبر 130 ألف آخرون على مغادرة البلاد.