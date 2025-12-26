تؤكد دراسات حديثة أن توقيت وجبة الإفطار ونوعيتها لا ينعكسان فقط على مستوى الطاقة، بل يلعبان دوراً مباشراً في ضبط الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب على المدى الطويل، بحسب ما نقلته صحيفة Daily Mail عن أبحاث غذائية حديثة.



وتشير النتائج إلى أن تناول وجبة إفطار متوازنة خلال أول ساعتين من الاستيقاظ يساعد الجسم على تنظيم التمثيل الغذائي للدهون، ويحد من ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)، مقارنة بمن يتخطون الإفطار أو يؤخرونه لساعات متأخرة من اليوم. ويرتبط تخطي الإفطار، وفق دراسات رصدية متعددة، بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية نتيجة اضطراب الشهية واللجوء لاحقاً لوجبات عالية الدهون والسكريات.



وأوضح مختصون في التغذية أن الإفطار الغني بالألياف والبروتين يساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ويمنح شعوراً أطول بالشبع، ما يقلل من الإفراط الغذائي لاحقاً. وتبرز الحبوب الكاملة، وعلى رأسها الشوفان، كخيار فعّال لاحتوائها على ألياف قابلة للذوبان ثبت دورها في خفض الكوليسترول.



كما أظهرت الأبحاث أن إدخال المكسرات والبذور والفواكه في وجبة الصباح يعزز صحة القلب، فيما يُنصح بتقليل الدهون المشبعة والسكريات المكررة في الإفطار، لما لها من أثر سلبي مباشر على دهون الدم.



ويجمع خبراء التغذية على أن الالتزام بإفطار صحي ومبكر لا يُعد إجراءً مؤقتاً، بل نمط حياة وقائي ينعكس إيجاباً على صحة القلب وجودة النظام الغذائي ككل.