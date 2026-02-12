انخفضت أسعار الذهب اليوم، بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي، التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غداً؛ للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.34% إلى 5,072.22 دولار للأوقية. واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.



وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 0.2% إلى 5,087.30 دولار للأقية.



وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأمريكي. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



نمو الوظائف



وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الشهر الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، لكن أكبر زيادة في الوظائف خلال 13 شهراً ربما تعطي صورة مبالغاً فيها عن متانة سوق العمل، حيث أظهرت المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في عام 2025، بدلا من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.



وقال المحلل لإحدى المجموعات المتخصصة كريستوفر وانج: «ربما كان لتقرير الوظائف القوي الذي أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة دور في حركة الذهب الضعيفة».