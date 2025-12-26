في واقعة صادمة، كشفت السلطات التركية طريقة تهريب غير تقليدية تمثلت في استخدام الحيوانات الصغيرة لإخفاء المخدرات. ففي محافظة سيرت، ضبطت فرق مكافحة المخدرات 54.6 كيلوغرام من الميثامفيتامين داخل بطون 29 حيوانًا.

وبدأت العملية بعد متابعة دقيقة لشاحنة مشتبه بها في قضاء بايكان. وخلال التفتيش، لاحظت الفرق خياطة غير معتادة على بطون الحيوانات، ما أثار الشكوك ودفعهم لإجراء فحص دقيق. وكانت النتيجة هي العثور على مواد مخدرة مخفية بشكل محكم لتجاوز نقاط التفتيش.

وجرى توقيف شخصين يرمز إليهما بالحرفين ر.م و ك.ي، فيما تستمر التحقيقات لتحديد شبكة التهريب كاملة.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن العملية جزء من حملة أمنية ضد أساليب التهريب غير التقليدية، مؤكدين أن الأجهزة المختصة تكثف الرقابة لحماية المجتمع.