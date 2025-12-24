ضرب زلزال بلغت قوته (6.1) درجة اليوم (الأربعاء)، مقاطعة تايتونج في جنوب شرقي تايوان.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان أن مركز الزلزال كان على عمق (11.9) كيلومترًا، وعلى بعد نحو (10.1) كيلومترات شمال مبنى محافظة تايتونج.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية وبشرية.