ضرب زلزال بلغت قوته (6.1) درجة اليوم (الأربعاء)، مقاطعة تايتونج في جنوب شرقي تايوان.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان أن مركز الزلزال كان على عمق (11.9) كيلومترًا، وعلى بعد نحو (10.1) كيلومترات شمال مبنى محافظة تايتونج.
ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية وبشرية.
A magnitude (6.1) earthquake struck today (Wednesday) in Taitung County in southeastern Taiwan.
Data from Taiwan's Central Weather Bureau showed that the earthquake's epicenter was at a depth of (11.9) kilometers, approximately (10.1) kilometers north of the Taitung County building.
No immediate reports of material or human damage have been received.