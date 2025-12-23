تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية لتصدع في زجاج قمرة القيادة أثناء رحلتها من أمستردام إلى البرازيل، على ارتفاع 11 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي.

وأفادت السلطات الجوية أن الطيارين قرروا العودة إلى مطار أمستردام كإجراء احترازي، مع الحفاظ على سلامة جميع الركاب والطاقم، دون تسجيل أي فقدان للضغط أو وقوع إصابات.

وأوضحت الشركة أن الحادثة ناتجة عن فروقات الضغط الهائل في طبقات الجو العليا، وأن الطيارين تعاملوا مع الموقف بكفاءة عالية، مؤكدين على جاهزية الطاقم للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وتعد هذه الواقعة تذكيرًا بأهمية الصيانة الدقيقة والاحترافية العالية لفرق الطيران في مواجهة الظروف الجوية غير المتوقعة.