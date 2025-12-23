شهدت مياه خليج جالفستون بولاية تكساس حادثة مأساوية، إذ تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وسط حالة من الغموض حول سبب التحطم، فيما تتواصل جهود السلطات المحلية لتحديد الملابسات.

وأعلنت شرطة مقاطعة جالفستون بولاية تكساس، أمس (الإثنين)، مقتل أربعة أشخاص في حادثة تحطم طائرة صغيرة في خليج جالفستون بالقرب من قاعدة الجسر في المدينة.

وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت متجهة إلى جالفستون عند وقوع الحادثة، فيما لا يزال سبب التحطم مجهولاً حتى الآن.

وأشار مدير مطار جالفستون إلى أن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص، بينهم ستة ركاب وطياران. وأفاد قائد شرطة المقاطعة بأن من بين الركاب مرضى حروق متجهين إلى جالفستون، دون تحديد عددهم بدقة.

ويعمل مسؤولو إدارة السلامة العامة في تكساس (DPS) بالتعاون مع عدة وكالات أخرى، لتقديم الدعم الفني وإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات الحادثة وظروفها بدقة.