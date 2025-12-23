كشفت دراسة عملية حديثة أن العوامل الاجتماعية، مثل الصعوبات المالية وانعدام الأمن الغذائي، تُعد من أقوى المحركات لتسارع الشيخوخة البيولوجية للقلب، متفوقة في تأثيرها على بعض عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين وسوء التغذية، وترتبط بارتفاع ملحوظ في خطر الوفاة.

وأجرت الدراسة التي نشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings، وقادها الدكتور أمير ليرمان من قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مايو كلينك التي تعد أبرز المؤسسات الطبية في العالم بالولايات المتحدة، تحليلاً عرضياً شمل أكثر من 280,000 مريض بالغ تلقوا رعاية طبية في مايو كلينك بين 2018 و2023.

استخدم الباحثون تقنية تخطيط كهربية القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقدير العمر البيولوجي للقلب.

وقيّم الباحثون المحددات الاجتماعية للصحة من خلال استبيان شامل يغطي تسعة مجالات رئيسية؛ التوتر، النشاط البدني، الروابط الاجتماعية، عدم استقرار السكن، الضغط المالي، انعدام الأمن الغذائي، احتياجات النقل، التغذية، التعليم.

واستخدم الباحثون تقنية تخطيط كهربية القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقدير «العمر البيولوجي للقلب»، ثم حساب الفارق بينه وبين العمر الزمني، كلما زاد هذا الفارق إيجاباً أي أن القلب يبدو أكبر سناً من العمر الفعلي، وارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

واعتمد التحليل على نمذجة المعادلات الهيكلية لرسم خريطة التفاعلات بين المحددات الاجتماعية، عوامل الخطر التقليدية (مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، التدخين)، وتسارع شيخوخة القلب.

وأظهرت النتائج أن المحددات الاجتماعية مجتمعة تفسر تبايناً أكبر في شيخوخة القلب مقارنة بعوامل الخطر السريرية التقليدية، مع تفوق الصعوبات المالية وانعدام الأمن الغذائي كأقوى العوامل في العينة الكلية وفي التحليل حسب الجنس.

كما أشارت الدراسة إلى أن مشكلات السكن وقلة النشاط البدني ترتبطان بزيادة خطر الوفاة المبكرة بمستوى يوازي أو يتجاوز بعض العوامل التقليدية.

وأكد الباحث الرئيسي، الدكتور أمير ليرمان أنه «مع زيادة متوسط العمر المتوقع وارتفاع عبء الأمراض لدى كبار السن، أصبح التركيز على الشيخوخة الصحية أمراً أساسياً، هذه الدراسة تبرز أهمية فحص المحددات الاجتماعية كجزء من الرعاية الوقائية المستهدفة».