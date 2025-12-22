في واقعة هزّت الرأي العام، تحوّل نزاع بين أفراد إلى جريمة قتل في قلب القاهرة، فقد أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية مسؤولًا بشركة بترول شهيرة وموظفًا بنفس الشركة وأربعة آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمين بقتل مواطن والتمثيل بجثته بعد استخدام القوة بطريقة وحشية.

تفاصيل الواقعة

كشف تحري فريق النيابة أن المتهمين اتفقوا مسبقًا على ارتكاب الواقعة لاستعراض القوة والتلويح بالعنف، وأعدوا الأدوات والأسلحة البيضاء. واتصل المتهم الأول بشقيق المجني عليه لحضور تسوية نزاع، وما إن وصل الأخير مع شقيقه حتى اندلع تراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أدى إلى إصابة المجني عليه برأسه وسقوطه قتيلًا.

نص أمر الإحالة

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا أسلحة وأدوات مثل الحجارة والزجاجات الفارغة والسنجة بهدف إرهاب الضحية وتخويفه وفرض السيطرة، ما أدى إلى وفاته نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت به.

عقوبة البلطجة

تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات لكل من استعرض القوة أو لوّح بالعنف بقصد ترويع أو تخويف شخص، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبط الفعل بجناية القتل العمد.

متابعة القضية

باشرت النيابة العامة التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة ومسؤولية كل متهم،.