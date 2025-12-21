أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم (الأحد)، انتخاب المصري حسن مصطفى رئيساً للاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة السابعة على التوالي.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن المؤتمر الأربعين للاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي عُقد في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، اختُتم بسلسلة من الانتخابات التي ستحدد القيادة الاستراتيجية للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة.

وشارك في أعمال المؤتمر 176 مندوباً من مختلف أنحاء العالم، للتصويت على مناصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، إلى جانب قيادات عدد من لجان الاتحاد وهيئاته القضائية.

فوز كاسح في الانتخابات

وأُعيد انتخاب الدكتور حسن مصطفى بأغلبية ساحقة، بعدما حصل على 129 صوتاً، بنسبة بلغت 73.3% من إجمالي الأصوات.

وجاء فرانك بوبيناك (سلوفينيا) في المركز الثاني بـ24 صوتاً، يليه جيرد بوتزيك (ألمانيا) بـ20 صوتاً، ثم تيارك دي لانج (هولندا) بـ3 أصوات، ليواصل مصطفى رئاسته للاتحاد الدولي لكرة اليد لولاية جديدة.

تشكيل القيادة التنفيذية

كما فاز فيليب بانا (فرنسا) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعد حصوله على 106 أصوات، مقابل 68 صوتاً لعلي محمد إسحاقي (البرازيل).

وتم انتخاب نارسيسا ليكوشانو (رومانيا) وفرانسيسكو بلازكيز غارسيا (إسبانيا) عضوين في اللجنة التنفيذية بالتزكية، لعدم وجود منافسين لهما.