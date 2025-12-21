شهد فرع سلسلة وول مارت في ولاية أوهايو حادثة مرعبة، عندما حاول شاب إطلاق النار على ضابط شرطة أثناء التحقيق في جريمة سرقة، إلا أن القدر تدخل في اللحظة الأخيرة لتجنب كارثة.

وفي نحو الساعة 1:45 بعد الظهر، استجابت الشرطة لبلاغ سرقة في متجر وول مارت الواقع على شارع أتلانتيك في مقاطعة ستارك، وتوجه الضابط المكلف بالتحقيق إلى غرفة منع الخسائر حيث كان يجلس المشتبه به شين نيومان البالغ من العمر 21 عاماً برفقة كاترينا جيفري البالغة 23 عاماً.

وفوجئ الضابط بمحاولة نيومان سحب مسدس وإطلاق النار على رأسه، لكن السلاح تعطل في اللحظة الحاسمة. وتدخل أحد موظفي الحماية بسرعة وقفز على نيومان، ما منع محاولة إطلاق النار مرة أخرى. وأظهرت كاميرات الجسم التي يرتديها الضابط لحظات التوتر الشديد، حيث امتنع عن إطلاق النار تجنباً لإصابة أحد الموظفين.

وتمكنت الشرطة في النهاية من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على نيومان، الذي وُجهت إليه تهم شملت محاولة القتل، والاعتداء الجنائي على ضابط شرطة، والسرقة، وحيازة المخدرات، وحمل سلاح بشكل غير قانوني، مع العلم أن نيومان محظور عليه قانونياً امتلاك أسلحة نارية بسبب إدانة سابقة. كما عُثر بحوزته على 50 حبة زرقاء من مخدر المولي، بينما واجهت جيفري تهمة التواطؤ في السرقة.

ومَثل المشتبه بهما أمام محكمة كانتون البلدية، وحددت كفالة نيومان بمليون دولار، وكفالة جيفري بـ500 ألف دولار، على أن يعادا للمحكمة في الـ23 من ديسمبر الجاري.