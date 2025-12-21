أعلنت شركة باسيفيك غاز آند إليكتريك (PG&E) وإدارة الطوارئ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، اليوم (الأحد)، عودة التيار الكهربائي لنحو 95,000 إلى 100,000 عميل بعد انقطاع واسع النطاق أثر على نحو 130,000 عميل يوم السبت 20 ديسمبر.

ويمثل هذا الانقطاع نحو ثلث سكان المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 800,000 نسمة، وتركز بشكل أساسي في الأحياء الغربية والشمالية مثل ريتشموند، سنسيت، بريسيديو، وغولدن غيت بارك.

ازدحام مروري وظلام في سان فرانسيسكو

بدأ الانقطاع صباح السبت الساعة 9:40 صباحاً، وتفاقم بعد حريق اندلع في محطة فرعية تابعة لـPG&E في شارعي 8th وMission الساعة 2:15 مساءً، فيما تمكنت إدارة الإطفاء من إخماد الحريق باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ولم يسفر عن إصابات.

وأكدت الشركة أن الشبكة استقرت بحلول المساء، وبدأت استعادة التيار تدريجياً من الساعة 9:10 مساءً، مع استمرار العمل طوال الليل لإعادة التيار للـ35,000 المتبقين.

أثار انقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو

وأدى الانقطاع في التيار الكهربائي إلى ازدحام مروري شديد بسبب توقف إشارات المرور، وإغلاق مؤقت لمتاجر ومطاعم، وتعطيل خدمات النقل العام مثل مترو موني وبارت (إغلاق محطات مثل إمباركاديرو وفان نيس).

كما علقت شركة وايمو خدمات سياراتها ذاتية القيادة بعد توقف بعضها في الشوارع المظلمة، مما تسبب في فوضى مرورية إضافية.

ونصحت إدارة الطوارئ السكان بتجنب السفر غير الضروري، معاملة التقاطعات المعطلة كوقف رباعي الاتجاهات، وإغلاق أبواب الثلاجات للحفاظ على الطعام، مع عدم الاتصال برقم الطوارئ إلا في الحالات الحرجة.