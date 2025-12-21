في مشهد جديد يضيف فصلاً آخر من سلسلة الإثارة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خرج الرجل البالغ 79 عامًا بتصريحات صادمة عن النساء، مشيرًا أمام أنصاره في «روكي ماونت» بولاية نورث كارولينا، إلى أنه لم يعد يلتفت لمظهر أي امرأة منذ دخوله الحياة السياسية، واصفًا النظر إلى النساء بأنه «موت سياسي».

ترمب الذي أثار انقسامًا واسعًا بين جمهوره، أكد أنه يفضل النظر إلى ذراع الكرسي بدلًا من الانشغال بالمظاهر، بينما كانت لافتات أنصاره تركز على خفض الأسعار، وسط حيرة كبيرة من الحاضرين. اللافت أن تصريحاته اصطدمت بسلوكياته الأخيرة، إذ أطلق في الأسابيع الماضية إشادات لافتة بمظهر بعض النساء أمام الجمهور، ما أعاد جدلية تناقض أقواله وأفعاله.

وفي تطور آخر أثار الجدل حول ترمب، حذفت وزارة العدل الأمريكية صورة له ضمن ملفات التحقيق المتعلقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين، ما أثار موجة من التساؤلات حول الشفافية. الصورة التي كانت تظهر ترمب مع زوجته ميلانيا وإبستين وغيزلين ماكسويل، اختفت من الموقع بعد يوم واحد من نشرها، الأمر الذي دفع المشرعين إلى المطالبة بكشف كامل الوثائق وعدم التلاعب بها.

ووصف النائب الديمقراطي رو خانا الحذف بأنه «يتعارض مع القانون» وهدد بعقد جلسات استماع لعزل بعض المسؤولين في حال استمرار التجاهل، بينما شدد النائب الجمهوري توماس ماسي على ضرورة احترام قوانين الشفافية. ورغم علاقة ترمب الطويلة بإبستين، إلا أنه لم يُتهم بارتكاب أي مخالفات، لكنه بقي محور جدل بسبب ظهور اسمه وصورته في الملفات بشكل نادر، ما أضاف غموضًا جديدًا حول محيطه وعلاقاته السابقة.

وبين التصريحات الصادمة عن النساء، وتساؤلات ملفات إبستين الغامضة، يحتل ترمب واجهة الأخبار بطريقة تجمع بين الجدل السياسي والشخصي، ليبقى الرجل الذي لا يمكن تجاهله، سواء في السياسة أو على مستوى الفضائح الإعلامية.