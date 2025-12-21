راكبان يعلقان على ارتفاع شاهق لمدة ساعة بعد تعطل لعبة أفعوانية

شهد مجمع حلبة الأمريكتين الرياضي، في مدينة أوستن بولاية تكساس حادثاً مثيراً، عندما توقفت لعبة الأفعوانية الجديدة «قواطع الدوائر» فجأة، مما أدى إلى احتجاز راكبين على ارتفاع يزيد على 130 قدما وبزاوية 90 درجة عمودية، ينظران مباشرة إلى الأرض.

وعلق الراكبان، ماثيو كانتو 24 عاماً، ونيكولاس سانشيز 20 عاماً، في المقعد الأمامي للعبة لمدة تقارب الساعة، وذلك عندما صعدت اللعبة إلى أعلى نقطة ثم توقفت عند بداية الهبوط الرأسي الأول بسبب عطل في مستشعر أمان، كما أفادت إدارة المجمع.

وأكد متحدث إعلامي يمثل إدارة المجمع أن أفراد عائلتي الراكبين لم يتلقوا أي معلومات واضحة لأكثر من 30 دقيقة، بينما قدم العاملون في الموقع تفسيرات متضاربة، منها أن الراكبين «لم يكونا مثبتين بشكل صحيح».

واتصلت العائلة برقم الطوارئ بعد عدم وصول فرق الإنقاذ، ووصلت فرق الإطفاء والإسعاف من أوستن ومقاطعة ترافيس نحو الساعة، ليتم إنزال الراكبين بعد مرور ساعة كاملة معلقين في الهواء.

وأبلغ كانتو عن شعور بدوار وأعراض تجمع الدم، بينما شعر سانشيز بخدر في ساقه العلوية، لكنهما رفضا العلاج الطبي ولم يصابا بأذى خطير، تم حل العطل لاحقاً، واستكملت اللعبة دورتها دون حوادث إضافية، حسب بيان رسمي من المجمع الذي وصف الحادث بـ«تأخير مؤقت» شائع في مثل هذه الألعاب.

وتعتبر لعبة «قواطع الدوائر» هي أول أفعوانية من نوع «التيلت» في ولاية تكساس، وثانيها في الولايات المتحدة، حيث يميل المسار 90 درجة ليوفر هبوطاً شبه رأسي بسرعة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة.

وافتتحت كمعاينة في أكتوبر 2025 ضمن حدث «بيبرمينت باركواي» الشتوي، وهي جزء من متنزه «كوتالاند» الترفيهي الجديد الذي يغطي 30 فداناً داخل مجمع حلبة الأمريكتين، المعروف باستضافة سباقات الفورمولا 1، حيث يُتوقع افتتاح المتنزه كاملاً في 2026، وسيضم أكثر من 30 لعبة، بما فيها أفعوانيات حصرية أخرى مثل «باليندروم».

ووفقا لإدارة المجمع الترفيهي حتى الآن، ركب اللعبة أكثر من 25 ألف شخص دون حوادث كبيرة سابقة، والتي أعربت عن أسفها لـ«الإزعاج»، مشيرة إلى أن مثل هذه التأخيرات تحدث أحياناً في الملاهي.