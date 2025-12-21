تعرض جزء كبير من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس (السبت)، لانقطاع في التيار الكهربائي، وفقًا لإدارة الطوارئ وشركة الكهرباء الرئيسية.

وأثر انقطاع التيار على نحو 125 ألف ساكن في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، بحسب شركة باسيفيك للغاز والكهرباء.

كما أدى الانقطاع إلى تعطيل وسائل النقل العام بما في ذلك قطارات بارت.

وقالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «انقطاع كبير للتيار الكهربائي يؤثر على سان فرانسيسكو - اتصلوا برقم 911 فقط في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة، وتجنبوا السفر غير الضروري، وتعاملوا مع إشارات المرور المعطلة كتقاطعات رباعية الاتجاهات، وأبقوا أبواب الثلاجات والمجمدات مغلقة، وأطفئوا الأجهزة الكهربائية الكبيرة لتجنب ارتفاع مفاجئ في التيار».

ويأتي الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي مع توقع هطول المزيد من الأمطار على سان فرانسيسكو.