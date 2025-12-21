كشفت مجلة «فوربس» أن مؤسس «سبيس إكس» و«تسلا» إيلون ماسك أصبح أول شخص في العالم تجاوزت ثروته عتبة الـ700 مليار دولار، حسب تقديرات المجلة.

وأشارت «فوربس» إلى أن ثروة ماسك تجاوزت الـ700 مليار دولار بفضل قرار المحكمة في ولاية ديلاوير بإعادة تفعيل حزمة التعويضات لإيلون ماسك بقيمة 139 مليار دولار، التي أُلغيت بموجب حكم قضائي سابق. وبالتالي وصلت ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار.

وكان إيلون ماسك قد حقق رقماً قياسياً في 15 ديسمبر الجاري، إذ أصبح أول شخص تجاوزت ثروته 600 مليار دولار.

ووفقاً لترتيب «فوربس»، احتل أحد مؤسسي «قوقل» لاري بيج المركز الثاني على قائمة أكبر أثرياء العالم، إذ بلغت ثروته 252.7 مليار دولار، وفي المركز الثالث مدير شركة «أوراكل» لاري إيليسون بـ242.8 مليار دولار، والرابع مؤسس «أمازون» جيف بيزوس بـ239.4 مليار دولار.