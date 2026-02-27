أوضح المشرف العام على بطولة البادل أحمد الغامدي أن البطولة تقام ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني خلال الفترة من 8 إلى 12 رمضان على ملاعب النادي بالخبر، يوميًا من التاسعة مساء حتى الواحدة صباحًا، بمشاركة 98 لاعبا ولاعبة، وأن الانتقال من نظام خروج المغلوب في الموسم الماضي إلى نظام المجموعات لفئة المحترفين هذا الموسم أسهم في رفع وتيرة الحماس ومنح اللاعبين فرصًا أكبر لإبراز مستوياتهم، حيث تتنافس 8 فرق محترفه بـ(16 لاعبا)، و32 فريق هواة بـ(46 لاعبا)، و9 فرق سيدات بـ (18 لاعبة)، مبينًا أن فئات الهواة شهدت أيضًا نقلة نوعية، تمثلت في تأهيل عدد من اللاعبين المميزين من الموسم الماضي إلى فئة المحترفين، إضافة إلى تعزيز مشاركة السيدات، وهو ما يعكس اتساع قاعدة اللعبة وتنامي حضورها. وأضاف أن البطولة حظيت بحضور جماهيري لافت وتفاعل كبير، ما يؤكد مكانتها المتصاعدة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية، مختتماً تصريحه بقوله:«الأجواء تنافسية تجمع بين المتعة والإثارة وإبراز المهارات، بما يعكس النمو المتسارع لرياضة البادل والإقبال المتزايد عليها من مختلف الفئات».



من جهة أخرى، يواصل نادي القادسية ترسيخ رسالته المجتمعية عبر مبادرات نوعية تعزز مفاهيم الشمولية والتكافل، وتفتح أبواب المشاركة أمام الجميع دون استثناء، حيث يشهد الموسم تجربة تفاعلية لمحتوى لغة الإشارة بشكل احترافي ضمن مادة مدمجة في الفعاليات، في خطوة تعكس حرص إدارة النادي على تمكين فئة الصم وضعاف السمع، وإيصال الرسائل التوعوية والبرامج المصاحبة بلغة يفهمها الجميع.