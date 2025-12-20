تحوّل بلاغ عن عنف منزلي في مدينة روتشستر بولاية نيويورك الأمريكية ليلة أمس (الجمعة) إلى مشهد من الرعب، بعد أن أصيب 3 ضباط شرطة بإطلاق نار أثناء استجابتهم للحادثة، ما أثار حالة استنفار واسعة في المدينة.

وصرح ديفيد سميث قائد شرطة روتشستر أن إطلاق النار وقع بمجرد وصول الضباط إلى موقع البلاغ، مشيرًا إلى أن الضباط الثلاثة يخضعون الآن للعلاج في المستشفى، وسط غموض حول مدى خطورة إصاباتهم.

ووصف مالك إيفانز عمدة روتشستر الحادثة بأنها «كابوسنا الأكبر في هذا الوقت من العام»، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تعكس التحديات اليومية التي يواجهها رجال الأمن عند التعامل مع حوادث العنف المفاجئة، والتي قد تتحول بسرعة إلى مواقف تهدد حياة الضباط والمدنيين على حد سواء.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها رجال الشرطة في المدن الأمريكية، وأهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والاستجابة السريعة لحماية الأرواح، وسط تصاعد حوادث العنف في المناطق الحضرية.